США и Италия лидируют по объему денежных переводов в Грузию в январе-мае 2025

17.06.2025 15:51





За первые пять месяцев 2025 года в Грузию поступило 1,399 млрд долларов США денежных переводов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По общему объему переводов лидируют США, а по числу переводов -Италия. В обеих странах последние годы растет число грузинских мигрантов.Из США за пять месяцев было перечислено на 20% больше, чем за тот же период прошлого года, а из Италии — больше на 6,7%.



Россия окончательно уступила лидерство, занимая третье место, с сокращением объема переводов на 36,7%. И ее постепенно нагоняет Германия, которая показала рост на 18,7% — это тоже одно из основных направлений для трудовых мигрантов из Грузии.



Топ 5 за январь-май выглядит так / предварительные данные:

США — $262,8 млн, 579 300 переводов;

Италия — $244 млн; 732 800 переводов;

Россия — $177,1 млн; 556 900 переводов;

Германия — $115,9 млн; 209 200 переводов;

Греция — $112,6 млн; 418 600 переводов.

За пять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 156,2 миллиона долларов, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2024 года.



В январе-мае самая востребованная система переводов — Ria ($340, 827 млн). На втором месте Western Union ($314, 408 млн). Далее Money Gramy ($274,309 млн), «Золотая Корона» ($272,369 млн), Intel Express ($166, 804 млн).





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