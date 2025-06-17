|
|
|
США и Италия лидируют по объему денежных переводов в Грузию в январе-мае 2025
17.06.2025 15:51
За первые пять месяцев 2025 года в Грузию поступило 1,399 млрд долларов США денежных переводов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По общему объему переводов лидируют США, а по числу переводов -Италия. В обеих странах последние годы растет число грузинских мигрантов.Из США за пять месяцев было перечислено на 20% больше, чем за тот же период прошлого года, а из Италии — больше на 6,7%.
Россия окончательно уступила лидерство, занимая третье место, с сокращением объема переводов на 36,7%. И ее постепенно нагоняет Германия, которая показала рост на 18,7% — это тоже одно из основных направлений для трудовых мигрантов из Грузии.
Топ 5 за январь-май выглядит так / предварительные данные:
США — $262,8 млн, 579 300 переводов;
Италия — $244 млн; 732 800 переводов;
Россия — $177,1 млн; 556 900 переводов;
Германия — $115,9 млн; 209 200 переводов;
Греция — $112,6 млн; 418 600 переводов.
За пять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 156,2 миллиона долларов, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2024 года.
В январе-мае самая востребованная система переводов — Ria ($340, 827 млн). На втором месте Western Union ($314, 408 млн). Далее Money Gramy ($274,309 млн), «Золотая Корона» ($272,369 млн), Intel Express ($166, 804 млн).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна