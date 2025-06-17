Подсанкционный руководитель российской госкомпании посетил Грузию

17.06.2025 15:53





Грузию с рабочим визитом посетила делегация российской государственной энергетической компании «Россети» во главе с генеральным директором Андреем Рюминым, находящимся под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.



Рюмин вместе с членами делегации провёл встречи с представителями грузинских энергетических компаний и Министерства экономики.



Информацию о визите распространила сама российская компания. Согласно сообщению, на встрече с руководством крупнейшей энергокомпании страны — «Сакрусэнерго» (по 50% акций у «Россетей» и правительства Грузии) — обсуждались вопросы надёжности электрических сетей, текущие результаты и инвестиционные планы. Также были подведены производственные и финансово-экономические итоги 2024 года.



На площадке акционерного общества «Государственная электросистема Грузии», отвечающего за передачу и диспетчеризацию электроэнергии, стороны обсудили бесперебойную работу воздушной линии электропередачи 500 кВ «Кавкасиони», проходящей по территории России и Грузии.



«Также прошла встреча в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, на которой рассматривалась возможность участия в совместных проектах, связанных с модернизацией и строительством электроэнергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.



Отметим, что ни «Сакрусэнерго», ни «Государственная электросистема», ни Минэкономики Грузии публично о встрече с российской делегацией не сообщали.



Андрей Рюмин был включён в санкционный список ЕС четвёртым пакетом ограничений 15 марта 2022 года. Причина — его статус «одного из ведущих бизнесменов» в ключевом секторе экономики и участие в «олигархическом» совещании с Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Это было расценено как поддержка политики, подрывающей суверенитет Украины. В рамках санкций ЕС были заморожены активы Рюмина и «Россетей» на территории ЕС, запрещены любые транзакции с ними, а самому Рюмину запрещён въезд в страны Евросоюза.



Великобритания включила Рюмина в санкционный список в тот же день — 15 марта 2022 года, совместно с руководителями «Роснефти», «Яндекса» и других компаний. Он попал в так называемый asset freeze list: его активы в Великобритании заморожены, британским юридическим и физическим лицам запрещено вести с ним дела, а ему самому — въезд в страну. Причина — как и в ЕС, его считают близким к Путину бизнесменом в стратегическом секторе, приносящем доход государству.



Швейцария синхронизировала свои меры с ЕС и ввела санкции против Рюмина 16 марта 2022 года.



Канада ввела санкции против Рюмина 18 мая 2022 года. По заявлению правительства Канады, это ответ на «необоснованную агрессию России» в Украине и мера против «олигархов и их окружения». Под санкции попали государственные менеджеры, близкие к Путину, в том числе генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.



Связи «Сакрусэнерго» с «Грузинской мечтой»

АО «Сакрусэнерго», основанное в 1996 году, управляет линиями электропередачи 500, 330 и 220 кВ, включая межсистемные соединения с Россией, Азербайджаном и Турцией. Ранее оппозиционная телекомпания «Пирвели» сообщала, что в компании были трудоустроены сторонники и бывшие депутаты партии «Грузинская мечта», в том числе Лексо Тамазашвили (брат жены экс-премьера Ираклия Гарибашвили), Давид Лорткипанидзе (экс-депутат), Нугзар Чиковани (отец министра обороны Ираклия Чиковани). Членом наблюдательного совета компании до сих пор является театровед Тея Габададзе — сторонница «Грузинской мечты», сестра жены приближённого к правящей партии бизнесмена Ношревана Наморадзе.





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