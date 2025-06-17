Лидер партии «Федералисты» оштрафована за оскорбления политического долждностного лица

17.06.2025 18:14





Суд признал одного из лидеров партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили виновной в совершении правонарушения по факту оскорбления политического должностного лица в социальной сети.



Решением судьи Давида Тетраули на Тамар Черголеишвили наложена выплата штрафа в размере 4 000 лари.



Черголеишвили вменяли нанесения оскорбления в социальной сети исполнительному секретарю "Грузинской мечты" Мамуке Мдинарадзе и депутата Теи Цулукиани. Сама Черголеишвили на заседании не присутствовала.



Обвинение было предъявлено по прима статье 173-16 Кодекса административных правонарушений Грузии, подразумевающую ответственность за оскорбление политического должностного лица. В качестве административного наказания предусмотрена выплата штрафа в размере от 1500 до 4000 лари или административный арест сроком до 45 суток.





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