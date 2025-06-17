Папуашвили: Для приостановки безвизового режима нет никаких оснований

17.06.2025 19:11





По заявлению председателя парламента Грузии, у Евросоюза нет никаких оснований для отмены безвизового режима для Грузии.



По его словам, приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов уже было нарушением международного соглашения со стороны Евросоюза, так как не было представлено ни одного правового аргумента.



«Если попытаться сделать объективный анализ, какие решение могут быть приняты, разумеется, для этого нет никаких оснований. Однако, когда кому-то нужно не основание, а предлог, он его всегда найдет. Напомню, что решением о приостановлении безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Евросоюз нарушил международное соглашение в отношении Грузии. По сей день не названо ни одной статьи или основания, согласно которым указанное решение было принято. Брюссель просто нарушил международное соглашение, что является ненадлежащим поведением для указанной организации. Исходя из этого, подождем, какое решение будет принято, тем более, когда мы видим партийные пристрастия и вредоносные цели в отношении Грузии со стороны некоторых субъектов.



Нет никаких оснований, что касается самоуправства и поиска предлогов, мы не можем взять на себя ответственность за чье-то самоуправство и недобросовестность», - заявил руководитель законодательного органа Грузии.





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