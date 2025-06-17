Георгий Гваракидзе выдвинут кандидатом на пост Генерального прокурора

17.06.2025 19:55





На заседании Прокурорского совета его член-прокурор Шота Ткешелашвили выдвинул кандидатуру первого заместителя Генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе на пост Генерального прокурора.



Об этом сообщает Прокурорский совет.



Сообщается, что собеседование с кандидатом на пост генерального прокурора Георгием Гваракидзе состоится на заседании Совета прокуроров 18 июня, после чего члены Совета проголосуют за выдвинутую кандидатуру.



«Процесс представления кандидатуры генерального прокурора в парламент Грузии начался 13 июня.



Согласно поправкам к Органическому закону Грузии «О прокуратуре», каждому члену Прокурорского совета предоставлено право выдвигать одну кандидатуру на должность Генерального прокурора. Кандидатура Генерального прокурора считается поддержанной Прокурорским советом, если за нее проголосовало большинство от общего состава Прокурорского совета.



Прокурорский совет представит поддержанную им кандидатуру Генерального прокурора в парламент Грузии с соответствующим обоснованием», — говорится в информации Прокурорского совета.







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