Совет глав МИД стран ЕС обсудит вопрос Грузии

17.06.2025 20:28





Совет по иностранным делам стран-членов ЕС обсудит вопрос Грузии на очередном заседании.



В повестке написано, что Совет по иностранным делам, в состав которого входят главы МИД 27 стран-членов Европейского союза, соберется в Брюсселе 23 июня под председательством верховного представителя Европейского союза Кайи Калас.



Среди обсуждаемых вопросов — агрессия России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии, а также Китай и европейская безопасность.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





