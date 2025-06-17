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Совет глав МИД стран ЕС обсудит вопрос Грузии


17.06.2025   20:28


Совет по иностранным делам стран-членов ЕС обсудит вопрос Грузии на очередном заседании.

В повестке написано, что Совет по иностранным делам, в состав которого входят главы МИД 27 стран-членов Европейского союза, соберется в Брюсселе 23 июня под председательством верховного представителя Европейского союза Кайи Калас.

Среди обсуждаемых вопросов — агрессия России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии, а также Китай и европейская безопасность.


Источник: SOVA
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