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Совет глав МИД стран ЕС обсудит вопрос Грузии
17.06.2025 20:28
Совет по иностранным делам стран-членов ЕС обсудит вопрос Грузии на очередном заседании.
В повестке написано, что Совет по иностранным делам, в состав которого входят главы МИД 27 стран-членов Европейского союза, соберется в Брюсселе 23 июня под председательством верховного представителя Европейского союза Кайи Калас.
Среди обсуждаемых вопросов — агрессия России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии, а также Китай и европейская безопасность.
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