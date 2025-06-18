Зурабишвили: Стремление Грузии к Европе имеет историческое значение, и нарушение этого пути приведет к беспорядкам

18.06.2025 10:24





«Грузия сталкивается с тройным кризисом: демократия слабеет; суверенитет попадает в руки России; геополитически мы движемся от Европы к России и Китаю», написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети после выступления в Сенате Франции.



«Политический климат резко изменился с тех пор, как был введен, отозван и вновь введен так называемый «первый российский закон». Это привело к жесткой риторике и прямым нападкам на европейских и американских послов — сигналу растущей напряженности и унижения партнеров Грузии.



Несмотря на отход правительства от пути ЕС, 80% грузин по-прежнему решительно поддерживают европейскую интеграцию. Это публичное обязательство противоречит нарушениям конституционных обязательств, что привело к продолжающимся протестам против подхода правящей партии к «русскому кошмару»…



Их действия и законы очень похожи на российское руководство, которое используется для подавления гражданского общества и подавления политической оппозиции. Это не случайность — это преднамеренное авторитарное отклонение…



Политические и гражданские свободы разрушаются быстрее, чем во время медленного регресса России. Суды больше не действуют независимо; приговоры предопределяются прокурорами. Судебное преследование стало инструментом политического контроля режима.



В Грузии 60 молодых активистов остаются в предварительном заключении, и, несмотря на отсутствие доказательств, уже вынесены суровые приговоры. Этим летом ожидаются новые приговоры, что подчеркивает политические репрессии, которые должны усилиться.



Этот кризис не просто внутренний — он является частью стратегии России по подрыву евроатлантической интеграции Грузии, переходя от неудачных военных интервенций к гибридной тактике, такой как пропаганда и марионеточные режимы.



Правящая партия Грузии углубляет связи с Россией, Ираном и Китаем, отказываясь от своего раннего движения в сторону Европейского союза и увеличивая экономическую и энергетическую зависимость, что серьезно вызывает обеспокоенность по поводу геополитики и безопасности на Черном море», — написала Зурабишвили.





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