Следственная парламентская комиссия во второй раз требует явки Ники Гварамия

18.06.2025 10:25





Спорная следственная парламентская комиссия во второй раз требует явки лидера «Коалиции за перемены» и партии «Ахали» Ники Гварамия. В заявлении партия «Ахали» отмечается, что его позиция остается неизменной.



«Так называемый парламент режима Иванишвили сегодня во второй раз обратился к политзаключенному Нике Гварамия с просьбой явиться во временную следственную комиссию в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави.



Наша позиция неизменна – ни на каком этапе мы не намерены принимать правила игры режима, предоставлять ему даже малую долю легитимности и сотрудничать с так называемой комиссией, которая на самом деле служит предательству национальных интересов и переписыванию истории.



Последовательность, принципиальность, непримиримость и несотрудничество, в том числе и неучастие в фарсе под названием выборы – это путь к победе», — говорится в заявлении политического объединения.



Напомним, что лидеру «Коалиции за перемены» Нике Гварамия 13 июня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В частности, прокуратура подала ходатайство о замене, избранной в отношении Гварамии меры пресечения — залога в размере 30 000 лари, на арест. Сам Ника Гварамия на судебном заседании не присутствовал, и сам прибыл в Руставское исправительное учреждение № 12.



Ранее Ника Гварамия был вызван для дачи показаний во временную следственную комиссию парламента Грузии, куда не явился. В связи с этим ему было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, подразумевающей «невыполнения требования временной следственной комиссии парламента Грузии», что наказывается штрафом, или лишением свободы на срок до одного года. В отношении Ники Гварамия была избрана мера пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Для внесения залога Нике Гварамия был дан 50-дневный срок, указанный срок истек 7 июня.





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