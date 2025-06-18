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В Хашури убит мужчина старше 60 лет
18.06.2025 11:15
В селе Осиаури Хашурского муниципалитета убит мужчина старше 60 лет. Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, мужчина был слабовидящим.
По существующей на данный момент неофициальной версии, не исключено, что произошедшее было связано с конфликтом, имевшим место с одним из членов семьи.
По факту начато расследование.
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