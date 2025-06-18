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Самхарадзе: Мы обратились к турецкой стороне с просьбой ходатайствовать перед новыми сирийскими властями, чтобы те отозвали признание т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона


18.06.2025   11:16


«Мы обратились к турецкой стороне с просьбой ходатайствовать перед новыми сирийскими властями, чтобы те отозвали признание т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона», — заявил журналистам в Анкаре председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

По его словам, ситуация на оккупированных территориях также обсуждалась в ходе встреч, состоявшихся в Турции.

«Мы предоставили им информацию о том, что происходит в Абхазии и Цхинвали. Мы получили информацию о том, как идут переговоры после распада Рабочей партии Курдистана. Также о процессах, происходящих в Сирии. Как вы знаете, у нас нет дипломатических отношений с Сирией, поскольку режим Асада признал т.н. независимость Абхазского и Цхинвальского регионов. Мы попросили турецкую сторону ходатайствовать перед новыми сирийскими властями об отзыве этого признания, после чего мы будем готовы восстановить дипломатические отношения с Сирией», — отметил Николоз Самхарадзе.






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