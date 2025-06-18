Самхарадзе: Мы обратились к турецкой стороне с просьбой ходатайствовать перед новыми сирийскими властями, чтобы те отозвали признание т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона

18.06.2025 11:16





«Мы обратились к турецкой стороне с просьбой ходатайствовать перед новыми сирийскими властями, чтобы те отозвали признание т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона», — заявил журналистам в Анкаре председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.



По его словам, ситуация на оккупированных территориях также обсуждалась в ходе встреч, состоявшихся в Турции.



«Мы предоставили им информацию о том, что происходит в Абхазии и Цхинвали. Мы получили информацию о том, как идут переговоры после распада Рабочей партии Курдистана. Также о процессах, происходящих в Сирии. Как вы знаете, у нас нет дипломатических отношений с Сирией, поскольку режим Асада признал т.н. независимость Абхазского и Цхинвальского регионов. Мы попросили турецкую сторону ходатайствовать перед новыми сирийскими властями об отзыве этого признания, после чего мы будем готовы восстановить дипломатические отношения с Сирией», — отметил Николоз Самхарадзе.















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