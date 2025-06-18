Представители НПО: Мы не собираемся жить по российским законам

18.06.2025 11:49





«Мы не собираемся жить по российским законам, мириться с саботажем европейского будущего Грузии и продолжим борьбу за защиту прав грузинского народа», — об этом говорится в заявлении представителей неправительственных организаций, которое на брифинге зачитала исполнительный директор Фонда «Открытое общество — Грузия» Кети Хуцишвили.



Как заявили представители неправительственных организаций, «Иванишвили начинает внедрять российские законы по сценарию Путина и Лукашенко».



«17 июня бюро Иванишвили-Купрашвили начало проводить в жизнь антиконституционные российские законы через суд Мурусидзе. Они требуют от нас, правозащитников, без каких-либо правовых оснований передать персональные данные граждан, находящихся под нашей защитой — жертв пыток, женщин, пострадавших от насилия, школьников, студентов, учителей, пенсионеров, инвалидов, предпринимателей, осведомителей, журналистов, наблюдателей, незаконно уволенных госслужащих и членов их семей, в частности, передать персональные номера, имена, фамилии, фотографии, финансовую и банковскую информацию, информацию о состоянии здоровья всех людей, доверившись нам и воспользовавшихся нашей помощью. Мы не собираемся предавать доверие граждан, находящихся под нашей защитой, даже если за этим последует наше преследование и арест. Мы не передадим российскому режиму информацию людей, угнетенных режимом Иванишвили. Мы прибегнем к юридическим мерам. Мы предпринимаем шаги против этих приказов. Их цель нам ясна — Иванишвили пытается уничтожить свободное гражданское общество в Грузии, как это делали большевики в 1920-х годах, а режимы Путина и Лукашенко — в последнее десятилетие. Мы еще раз заявляем, что не собираемся жить по российским законам, мириться с саботажем европейского будущего Грузии и продолжим борьбу за защиту прав грузинского народа», — говорится в заявлении представителей неправительственных организаций.















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