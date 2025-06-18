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С марта 2026 года в Грузии для иностранцев изменятся правила трудоустройства и работы
18.06.2025 12:27
В Бюро Парламента страны поступил законопроект о внесении изменений в Законы «О трудовой миграции» и «О правовом положении иностранцев». Авторами являются представители правящей партии «Грузинская мечта», поэтому документ быстро пройдет три чтения, их подпишет президент Кавелашвили и сами правила вступят в законную силу с марта 2026 года.
Важных изменений несколько:
▪️ Закон будет регулировать трудовую/предпринимательскую деятельность иностранных лиц. Будут разработаны новые механизмы обеспечения соблюдения установленных законодательством норм и определены их исполнительные органы.
▪️ Будут разработаны и внедрены механизм и критерии выдачи специального права на трудоустройство иностранца. Нужно будет получать разрешение на работу. Чтобы легально работать или открывать юридические лица, иностранным гражданам понадобится специальное разрешение на трудовую деятельность.
▪️ Приоритет будет отдан защите местных трудовых ресурсов (работников). Привлечение иностранной рабочей силы будет осуществляться только при условии подтверждения отсутствия местных кадров на соответствующие должности.
▪️ подача документов на ВНЖ по рабочим основаниям будет только с разрешением от контролирующих органов
▪️ Устанавливаются новые штрафы за нарушение соответствующих требований закона. В частности, в случае трудоустройства иностранца без соответствующего права, как работодатель, так и работник, будут оштрафованы на 2000 лари. В случае повторного выявления указанных нарушений штрафы планируется увеличить до 4000 лари.
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