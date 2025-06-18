Приговор по делу Георгия Вашадзе будет объявлен 20 июня

18.06.2025 12:28





Приговор по делу лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе будет оглашен 20 июня. Именно на этот день судья Нино Галусташвили отложила процесс Георгия Вашадзе, на котором сторона защиты выступит с заключительным словом.



На сегодняшнем судебном процессе Георгий Вашадзе дал показания, кроме того, с заключительным словом выступила прокуратура.



Для информации, Георгий Вашадзе 15 апреля был вызван временной следственной комиссией, созданной в парламенте Грузии, однако на заседание не явился, после чего ему было предъявлено обвинение.



Обвинение Георгию Вашадзе предъявлено по статье 349 УК (неисполнение законного требования следственной комиссии), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.



Георгию Вашадзе была избрана мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари.





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