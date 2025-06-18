Власти Грузии не намерены приглашать ОБСЕ/БДИПЧ на местные выборы

18.06.2025 12:56





Считаем, что будет излишне нагружать ОБСЕ/БДИПЧ нашими выборами самоуправления, - об этом заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посольства Великобритании в Грузии, которое призывает власти пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами местного самоуправления.



«Что касается сотрудничества между Грузией и Великобританией, то, конечно, мы абсолютно открыты для него, хотя очень важно, чтобы сотрудничество основывалось на конкретных принципах. В этом плане следует вспомнить, что была определенная порочная практика, в том числе финансирование экстремизма в нашей стране. Конечно, такие факты мешают развитию здоровых партнерских отношений. В последнее время были попытки финансирования нескольких организаций. Это организации, прямо связанные с радикальной оппозицией. Те же «Табула», «Академия будущего», которая является продолжением «Клуба Франклина».



Что касается ОБСЕ/БДИПЧ, как вы знаете, в целом нет такой практики приглашения ОБСЕ/БДИПЧ на местные выборы. Исключения бывают, в том числе, у нас в 2021 году, исходя из того, что эти выборы были связаны с темой парламентских выборов. В разных странах есть исключительные случаи, когда ОБСЕ/БДИПЧ приглашают на местные выборы, но это только исключение. Согласно стандартной практике, миссия ОБСЕ/БДИПЧ приглашается на парламентские выборы. Соответственно, мы думаем, что в данном случае излишне будет нагружать ОБСЕ/БДИПЧ нашими местными выборами. Выборы местного самоуправления пройдут в здоровом ключе.



Вы знаете, что ОБСЕ/БДИПЧ наблюдало за парламентскими выборами, сделало надлежащее заключение, но никого это заключение не заинтересовало. Сегодня те же люди, которые полностью проигнорировали заключение ОБСЕ/БДИПЧ, просят нас пригласить ОБСЕ/БДИПЧ», - заявил Кобахидзе.



Для справки, посольство Великобритании в Грузии призывает правительство Грузии пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами местного самоуправления, а также учесть все рекомендации, изложенные в заключительном отчете БДИПЧ касательно парламентских выборов 2024 года. Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании.



В нем отмечается, что законодательство Грузии предусматривает мониторинг со стороны наблюдательных организаций, что является важной частью профессионального и прозрачного надзора за выборами.





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