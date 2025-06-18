ЦИК Грузии не нравятся критические высказывания в адрес избирательной администрации и выборов

18.06.2025 13:05





«По мере приближения муниципальных выборов попытки заинтересованных сторон дискредитировать избирательную администрацию и избирательный процесс в целом принимают все более интенсивный характер», — говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Грузии.



«Прошло восемь месяцев после парламентских выборов 2024 года, и до сих пор никто не представил никаких конкретных доказательств, которые бы подтверждали заявления отдельных политических субъектов о якобы имевшей место фальсификации выборов. Никто не представил даже минимально убедительного факта. Однако сейчас, когда на повестку дня вынесен вопрос об участии партий в выборах в органы местного самоуправления, со стороны отдельных субъектов активизировалась кампания, якобы выборы пройдут с нарушениями и поэтому нет смысла в них участвовать.



Следует подчеркнуть, что вопрос о том, кто будет или не будет участвовать в выборах, не входит в компетенцию и сферу интересов избирательной администрации. С начала года ведомство работало практически в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить проведение предстоящих муниципальных выборов, как и других прошлых выборов, на высокопрофессиональном уровне, в полном соответствии со стандартами. Это наша прямая ответственность и обязанность, и мы не позволим никому навредить этому процессу политическими спекуляциями.



Мы понимаем, что политические партии имеют свои собственные повестки дня, имеют право бороться за политические цели и участвовать в общественной дискуссии, однако заявления в форме утверждений, мол якобы выборы были фальсифицированы, «что хотят то и напишут» и т.п. выходят за все рамки дозволенного», — заявили в Центральной избирательной комиссии.



В ЦИК заявили, что избирательная администрация усиленно работает над тем, чтобы обезопасить все пространства, которые намеренно используются различными субъектами для спекуляций, и обеспечить предоставление общественности точной, основанной на фактах и ​​своевременной информации, чтобы ни один вопрос не остался без ответа, поскольку дезинформация и манипуляции наносят вред не только избирательной администрации, но и избирательному процессу в целом.



«Поэтому мы еще раз и однозначно призываем все вовлеченные стороны воздержаться от безосновательных, необоснованных обвинений. Не используйте ложь как политическое оружие.



Мы продолжим нашу работу с профессионализмом, осторожностью и бескомпромиссной приверженностью ценностям, лежащим в основе равных, свободных и справедливых выборов», — заявили в ЦИК.





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