Зурабишвили: нужны санкции, внимание и, прежде всего, политическое видение

18.06.2025 13:32





Пятый президент Грузии призывает европейских политиков продолжать политику санкций. Во время выступления на саммите во Франции Саломе Зурабишвили подчеркнула, что санкции в Грузии работают и затрагивают не только политические круги, но и бизнес.



«Что мы можем сделать? Санкции действуют прямо сейчас, и они дают результаты. Мы должны преодолеть представление о том, что санкции не работают или что их введение часто бессмысленно, поскольку они в основном затрагивают такие крупные страны, как Россия и Китай.



Грузия – маленькая страна, которая не имеет собственных ресурсов и нуждается в связях с внешним миром, поэтому санкции сложно понять правительству и бизнес кругам. Они прекрасно знают, что это значит и какие последствия это может для них иметь. Поэтому я думаю, что давление должно быть усилено.



Есть страх – конечно, это не касается Иванишвили, который якобы защищен своим личным богатством. Он принял «офшорный» закон, который позволяет возвращать активы из офшорных стран на территорию Грузии без уплаты налогов.



Нужны санкции, внимание и, прежде всего, политическое видение. До сих пор Евросоюз не выразил единства в политическом мнении и не создал общего видения того, как действовать против попыток России усилить свое влияние. Если Европа и страны Черного моря действительно хотят разработать черноморскую стратегию, эта стратегия потеряет смысл, если Грузия не вернется на западную орбиту», — заявила Зурабишвили.





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