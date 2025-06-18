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Саакашвили: «Третья мировая война началась!»
18.06.2025 13:33
Третья мировая война началась - утверждает третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Соответствующий пост он опубликовал в сети «Фейсбук».
«Третья мировая война началась. Главные признаки этого — не только войны в Украине и на Ближнем Востоке, но и все более очевидный конец международного правопорядка.
Старое международное право серьезно ослаблено. Используемое право силы ведет к множеству территориальных или идеологически обоснованных военных конфликтов во всем мире. Эта новая реальность представляет серьезную опасность для малых и слабых стран и сильно подрывает мировую экономику.
Китай уже стал частью этого нового мира и в ближайшие месяцы станет намного активнее. США придется пересмотреть свою позицию, так как они не могут стоять без дела, когда мир катится к чертям.
P.S. Отец Сандры (Сандра Руловс — бывшая жена Михаила Саакашвили — прим.ред) на юге Нидерландов только что купил экстренный набор и радиоточку для подготовки к неминуемой войне», - пишет Саакашвили.
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