Саломе Зурабишвили встретилась с госминистром Великобритании

18.06.2025 16:09





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Лондоне. Информацию об этом она распространила в социальной сети.



По ее словам, в Лондоне она встретилась с государственным министром Великобритании по делам Европы Стивеном Даудом и представителем администрации премьер-министра по вопросам внешней политики Ханной Шахис.





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