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Саломе Зурабишвили встретилась с госминистром Великобритании


18.06.2025   16:09


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Лондоне. Информацию об этом она распространила в социальной сети.

По ее словам, в Лондоне она встретилась с государственным министром Великобритании по делам Европы Стивеном Даудом и представителем администрации премьер-министра по вопросам внешней политики Ханной Шахис.


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