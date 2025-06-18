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Саломе Зурабишвили встретилась с госминистром Великобритании
18.06.2025 16:09
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Лондоне. Информацию об этом она распространила в социальной сети.
По ее словам, в Лондоне она встретилась с государственным министром Великобритании по делам Европы Стивеном Даудом и представителем администрации премьер-министра по вопросам внешней политики Ханной Шахис.
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