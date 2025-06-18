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Юкнявичине: Режим Иванишвили начал полномасштабную правовую атаку на гражданское общество


18.06.2025   16:16


Режим Иванишвили начал полномасштабную правовую атаку на гражданское общество. ЕС должен ответить санкциями, - так откликается европарламентарий из Литвы Раса Юкнявичине на распространенную грузинскими неправительственными организациями информацию, что Антикоррупционное бюро без правовых оснований требует передачи персональной информации граждан, находящихся под их защитой.

«Неправительственным организациям на основании решений фальшивого суда предъявляют невозможные требования - шаг в стиле Кремля. ЕС должен как можно скорее ответить жесткими санкциями», - написала европарламентарий.


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