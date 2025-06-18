Глава Офиса связи НАТО в Грузии: форматы партнерства с Грузией не будут стоять на повестке дня в Гааге

18.06.2025 16:33





Глава Офиса связи НАТО в Грузии Александр Винников подтвердил, что «Грузинская мечта» не приглашена на саммит Альянса в Гааге 24-25 июня. Представитель НАТО, между тем сообщил, что в саммите примут участие президент Украины и некоторые другие партнеры.



«Лидеры НАТО соберутся в Гааге на очередной саммит НАТО, который проходит в решающий момент для европейской и евроатлантической безопасности. Конечно, это происходит на фоне продолжающихся беспорядков в Украине, а также напряженности на Ближнем Востоке и постоянной угрозы терроризма. Поэтому все эти темы, безусловно, будут важны для саммита.



Первым и главным вопросом станут расходы на оборону, и союзники согласуют новый план инвестиций в оборону, который предполагает увеличение расходов на оборону по всему альянсу.



Что касается Грузии, то форматы партнерства с Грузией не будут стоять на повестке дня в Гааге. Будет формат, в котором примет участие президент Украины, а также некоторые другие наши партнеры. Основное внимание будет уделено внутренним дискуссиям, которые необходимы для согласования нового инвестиционного плана в оборонной сфере», — заявил Александр Винников.



Источник: SOVA

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