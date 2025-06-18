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Посол Грузии при Святом Престоле вручил верительные грамоты Папе Римскому
18.06.2025 16:42
17 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии при Святом Престоле Давид Меквабишвили вручил верительные грамоты Папе Римскому Лео XIV. После официальной церемонии посол встретился с Папой Римским.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества и дружеских отношений между Грузией и Ватиканом. Папа Римский пожелал послу успехов в его дальнейшей деятельности.
Посол Грузии вручил Папе Римскому Крест Святой Нино и книгу о грузинских рукописях в качестве подарков.
Торжественная церемония вручения верительных грамот прошла в Апостольском дворце Святого Престола.
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