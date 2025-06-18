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Посольство Грузии делает заявление для граждан Грузии в Иране


18.06.2025   18:34


Посольство Грузии делает заявление для внимания граждан Грузии в Иране.

Как отмечают в посольстве, для пересечения границы между Азербайджаном и Туркменистаном необходимо специальное разрешение, для получения которого гражданам Грузии следует обратиться в посольство Грузии в Иране.

«Посольство Грузии в Исламской Республике Иран продолжает работать в чрезвычайном режиме с учетом текущей обстановки безопасности в стране.

Сотрудники посольства находятся на постоянной связи с гражданами Грузии, проживающими в Иране. Посольство также координирует действия с соответствующими ведомствами и следит за обстановкой безопасности. На сегодняшний день сотрудники посольства оказали телефонную и иную консультацию или помощь более чем 100 гражданам Грузии, проживающим в Иране.

Покинуть Исламскую Республику Иран по суше можно через Азербайджанскую Республику (Астара), Армению (Нордуз), Турцию (Базарган) и Туркменистан (Баджгирани).

Примечательно, что для пересечения границы между Азербайджаном и Туркменистаном требуется специальное разрешение, для получения которого гражданам Грузии необходимо обратиться в посольство Грузии в Иране. Гражданам Грузии рекомендуется согласовывать свои действия с посольством Грузии, если они желают покинуть Иран, чтобы исключить риски для безопасности.

Номера горячей линии посольства Грузии: +995 595 31 16 61; +98 912 075 83 97; +98 935 211 02 74», — говорится в заявлении посольства.


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