Председатель правительства Аджарии: санкции не являются проблемой

18.06.2025 19:07





Председатель правительства АР Аджарии Сулхан Тамазашвили заявляет, его партнёры Грузии были временно введены в заблуждение, поэтому санкции, введенные против него «не являются проблемой».



«У меня другая позиция, я считаю, что часть санкций в моем отношении должна быть проблемой для этих людей, по крайней мере, они должны чувствовать себя морально ответственными. Наши стратегические партнёры были временно, повторяю временно, введены в заблуждение. Я назову это недоразумением. Надеюсь, что это скоро закончится.



Я считаю, что самое главное на данном этапе — завершить инфраструктурные проекты в рамках туристического сезона и достойно встретить отдыхающих», — заявляет Сулхан Тамазашвили.



В разговоре с журналистами он подтвердил, что в отношении него действительно введены санкции, однако не уточнил какие.





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