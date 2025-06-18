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Председатель правительства Аджарии: санкции не являются проблемой
18.06.2025 19:07
Председатель правительства АР Аджарии Сулхан Тамазашвили заявляет, его партнёры Грузии были временно введены в заблуждение, поэтому санкции, введенные против него «не являются проблемой».
«У меня другая позиция, я считаю, что часть санкций в моем отношении должна быть проблемой для этих людей, по крайней мере, они должны чувствовать себя морально ответственными. Наши стратегические партнёры были временно, повторяю временно, введены в заблуждение. Я назову это недоразумением. Надеюсь, что это скоро закончится.
Я считаю, что самое главное на данном этапе — завершить инфраструктурные проекты в рамках туристического сезона и достойно встретить отдыхающих», — заявляет Сулхан Тамазашвили.
В разговоре с журналистами он подтвердил, что в отношении него действительно введены санкции, однако не уточнил какие.
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