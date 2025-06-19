Близ здания посольства Грузии в Израиле упал снаряд - здание не повреждено

19.06.2025 11:45





Сегодня на территорию, где расположено здание посольства, упал снаряд, в результате инцидента здание не повреждено, - говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.



В заявлении также указано, что диппредставительство следует инструкциям безопасности, установленным соответствующими службами, и продолжает свою работу.



«Посольство Грузии в государстве Израиль, учитывая среду безопасности, существующую в стране, продолжает свою работу в особом режиме.



Сегодня на территорию, где расположено здание посольства, упал снаряд, в результате инцидента здание не повреждено.



Диппредставительство следует инструкциям безопасности, установленным соответствующими службами, и продолжает свою работу. Мы призываем граждан Грузии соблюдать инструкции местных властей.



Для получения обновленной информации следите за веб-страницами посольства: https://israel.mfa.gov.ge/



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В случае необходимости свяжитесь с нами по номеру телефона посольства Грузии в Израиле: +972 526 919092; горячая линия 24/7: +972 3 609 3206. israel.mfa.gov.ge“,- говорится в заявлении посольства.





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