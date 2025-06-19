|
|
|
Близ здания посольства Грузии в Израиле упал снаряд - здание не повреждено
19.06.2025 11:45
Сегодня на территорию, где расположено здание посольства, упал снаряд, в результате инцидента здание не повреждено, - говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.
В заявлении также указано, что диппредставительство следует инструкциям безопасности, установленным соответствующими службами, и продолжает свою работу.
«Посольство Грузии в государстве Израиль, учитывая среду безопасности, существующую в стране, продолжает свою работу в особом режиме.
Сегодня на территорию, где расположено здание посольства, упал снаряд, в результате инцидента здание не повреждено.
Диппредставительство следует инструкциям безопасности, установленным соответствующими службами, и продолжает свою работу. Мы призываем граждан Грузии соблюдать инструкции местных властей.
Для получения обновленной информации следите за веб-страницами посольства: https://israel.mfa.gov.ge/
https://www.facebook.com/GeorgiainIsrael?locale=ka_GE
В случае необходимости свяжитесь с нами по номеру телефона посольства Грузии в Израиле: +972 526 919092; горячая линия 24/7: +972 3 609 3206. israel.mfa.gov.ge“,- говорится в заявлении посольства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна