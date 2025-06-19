Депутаты Европарламента призывают власти Грузии освободить Мзию Амаглобели

19.06.2025 12:11





«Мзия Амаглобели и ее друзья заслуживают помощи, против режима нужны серьезные санкции», заявила евродепутат Раса Юкнявичене во время выступления в Европарламенте, где обсуждался вопрос свободы СМИ в Грузии и дело основательницы интернет изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели:



«Все, кто к этому причастен, боятся санкций. Надо давить на режим всеми способами и нельзя требовать, чтобы он вернулся на путь ЕС. Он не вернется, потому что это желание Кремля, он обманывает свой народ по поводу стремления в ЕС, он проклинает Европарламент и ЕС. Только новые и честные выборы вернут страну народу Грузии. В стране почти нет независимых СМИ, работает только пропаганда типа «Спутника»».



О том, что свобода СМИ — «это не роскошь, а демократическая необходимость» напомнил грузинским властям Тобиас Кремер из левоцентристской группы «Социалисты и демократы»:



«Грузинское правительство заключило в тюрьму Мзию Амаглобели и это не единичный случай, 400 граждан Грузии находятся в тюрьме, их пытают. Правящая партия «Грузинская мечта» боится свободных СМИ, как вампир боится света, потому что они могут выжить только в темноте. Олигарх Бидзина Иванишвили боится выходить на солнечный свет, потому что боится народа и не может выйти из тени путинского режима, потому что Грузия никогда не будет жить как Россия.



Свободное общество – самое мощное оружие против тирании, мы должны потребовать, чтобы грузинское правительство вышло из тени, прекратило политические преследования и позволило населению свободно выбирать свое будущее при свете дня», — заявил во время выступления евродепутат.



Высказалась в поддержу Мзии Амаглобели и грузинских СМИ и польский депутат Европарламента Малгожата Гошевска:



«Правительство во главе с «Грузинской мечтой» сурово карает протесты, борется со свободными СМИ, уважаемая журналистка Мзия Амаглобели была арестована за то, что у нее хватило смелости протестовать, она заявила, что не примет повестку дня режима, объявила голодовку и заявила, что свобода дороже жизни. Михаил Саакашвили уже 4 года является политическим заключенным режима Иванишвили. Бидзина Иванишвили управляет «Грузинской мечтой» из-за кулис. Страна, которая хотела стать членом Евросоюза, стала сателлитом Москвы. Мы не можем наблюдать за этим издалека, потому что Грузии нужна демократия, свобода слова, нормальная жизнь. Поддержка диктатора — преступление, молчание — тоже преступление».



Выступившие с критикой призвали грузинские власти освободить политических заключенных. Депутат Европейского парламента от Литвы Дайнюс Залимас заявил:



«Мы наблюдаем наступление на верховенство закона, на независимые СМИ и НПО. «Грузинский кошмар» ведет страну по пути автократии. Однопартийная система определенно несовместима с плюралистической демократией. Наш парламент неоднократно призывал к немедленному освобождению всех политических заключенных и проведению новых свободных и справедливых выборов. Это единственный способ восстановить демократию».



В поддержку независимых СМИ и неправительственных организаций выступили и другие депутаты европарламента.



Источник: SOVA

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