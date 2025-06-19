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Посол Грузии в Швейцарии Шота Гецадзе вручил верительные грамоты президенту Швейцарии
19.06.2025 13:22
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Швейцарской Конфедерации Шота Гецадзе вручил верительные грамоты президенту Швейцарии Карин Келлер-Зутер.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
По информации МИД, после церемонии вручения верительных грамот в Федеральном дворце правительства состоялась встреча президента и посла. В ходе беседы обсуждалось существующее сотрудничество двух стран как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
«Посол Шота Гецадзе поблагодарил президента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль посредничества Швейцарии.
В ходе беседы также обсуждались стратегическое положение и геополитическое значение Грузии, были отмечены крупные экономические проекты, реализуемые в стране, и другие важные вопросы», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
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