Комиссия Цулукиани просит продления полномочий еще на один месяц

19.06.2025 14:04





Временная следственная комиссия обратилась к парламенту с запросом на продление полномочий еще на один месяц.



Как заявила на сегодняшнем заседании председатель комиссии Тея Цулукиани, комиссия 20 или, максимум, 23 июня обратится в бюро законодательного органа с запросом о внесении в повестку дня пленарного заседания вопроса о продлении срока работы комиссии еще на один месяц.



На сегодняшнем заседании члены комиссии проголосовали и поддержали указанное предложение председателя.



Что касается заключения комиссии, по пояснению Теи Цулукиани, оно будет утверждено до 4 августа.



«Согласно законодательству, у нас есть право осуществлять нашу работу в течение 6 месяцев, не более, меньше можно, но не более 6 месяцев. В таком режиме мы работаем уже 5-й месяц, и это только видимая часть нашей деятельности. То, что общество не видит, это рабочий процесс, поэтому он не является публичным, это ежедневная работа с административным персоналом, обсуждение писем и подготовка проекта заключения. Поэтому, мы подумали, и сегодня выносим на голосование следующий вопрос – запросить продлить наши полномочия на последний, 6-й месяц, однако мы также поговорили и должны сказать обществу, что в июле подобные публичные заседания больше не будут такими частыми, как ранее, так как весь свой ресурс мы должны направить на подготовку проекта заключения. За некоторыми исключениями, таких заседаний у нас больше не будет, хотя заседания, подразумевающие опросы со стороны трех членов комиссии, такой формат может продолжиться и в июле. Я также предлагаю следующее: в первых числах августа, предположительно, 4 августа, но можно и раньше, но не позднее 4 августа, собраться в этом зале и утвердить заключение комиссии, которое затем, в первых числах сентября, будет представлено на пленарном заседании парламента.



Вот, о чем мы говорили, что должно быть известно обществу, а также о вашем согласии на то, чтобы завтра или, максимум в понедельник, мы обратились в бюро законодательного органа с запросом о внесении в повестку дня пленарного заседания вопроса о продлении срока работы комиссии еще на один месяц», - заявила Цулукиани.





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