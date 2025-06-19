ОБСЕ/БДИПЧ опровергла очередную ложь премьера Кобахидзе

19.06.2025 14:12





После заявления премьер-министра «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, согласно которому власти не собираются приглашать миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за местными выборами, потому что якобы это не принято, телеканал Formula обратился с вопросом к самой организации.



В ОБСЕ/БДИПЧ заявили, что за исключением 2014 года, когда из-за ограниченного бюджета они не смогли наблюдать за местными выборами в Грузии, это будут первые выборы, на которые их не пригласят.



«Присутствие нашей наблюдательной миссии способствует прозрачности процесса, а наши рекомендации помогают укреплять целостность выборов на местном уровне», — говорится в заявлении ОБСЕ/БДИПЧ.



Организация напомнила, что первые всеобщие местные выборы в Грузии прошли в 2002 году, и с тех пор БДИПЧ регулярно приглашали наблюдать за каждым местным голосованием, за исключением одного случая в 2014 году.



«В последние два десятилетия БДИПЧ наблюдала за многими муниципальными выборами. Последние примеры: местные выборы в Боснии и Герцеговине в октябре 2024 года, в Сербии — в июне 2024 года, в Молдове — в ноябре 2023 года», — уточнили в организации.





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