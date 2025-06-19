Европейский парламент принял резолюцию о свободе СМИ в Грузии

19.06.2025 15:22





Европейский парламент принял резолюцию -«Свобода СМИ в Грузии, в особенности дело Мзии Амаглобели» . За принятие резолюции проголосовала 324 депутата, против - 25, 87 - воздержались.



Согласно резолюции, Европейский парламент:



«Требует немедленного и безоговорочного освобождения Мзии Амаглобели, а также снять с нее все предъявленные обвинения. Европейский парламент также осуждает ее политический мотивированный арест и уголовное преследование;



Строго осуждает систематические нападки «Грузинской мечты» на демократические институты, политическую оппозицию, независимую медию, гражданское общество и независимость суда;



Выражает глубокую обеспокоенность в связи с самовольными задержаниями, притеснениями и насилием в отношении журналистов, в том числе клеветническими кампаниями, правовыми притеснениями и ненадлежащим обращением во время нахождения под стражей и насилия по гендерному признаку; требует независимого расследования и призывает власти немедленно прекратить запугивания и обеспечить безопасность и свободу журналистов;



Призывает грузинские власти немедленно освободить всех политзаключенных и других незаконно задержанных, в том числе активиста Мате Девидзе, оппозиционных лидеров Зураба Джапаридзе, Нику Мелия и Нику Гварамия, а также экс-президента Михаила Саакашвили. Также осуждает насильственное похищение супруга председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава и распространенную информацию с угрозами в адрес безопасности ее детей;



Выступает с призывом о немедленной отзыве всего репрессивного законодательства, восстановления демократии и полного соблюдения свободы медии и гражданских свобод;



Призывает Евросоюз после вступления в силу закона FARA усилить поддержку независимой медии и гражданского общества, а также осуществлять мониторинг текущих судебных процессов;



Выражает сожаление в связи с постоянным бездействием Совета, стран-членов и комиссии и в очередной раз призывает страны-члены ввести двусторонние санкции в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты», на которых лежит ответственность за отступление от демократии;



Поручает своему президенту переслать указанную резолюцию Совету, Комиссии, правительствам и парламентам стран-членов, Совету Европы, ОБСЕ, президенту Зурабишвили и самопровозглашенному правительству Грузии», - говорится в резолюции.



Вместе с тем, депутаты Европейского парламента утвердили исправление и добавили еще один пункт к указанной резолюции, согласно которому, Европарламент:



«Выражает обеспокоенность в связи с последней волной нападок на неправительственные организации, когда некоторые правительственные ведомства, такие как: Антикоррупционное бюро, требуют в течение трех рабочих дней представить детальную финансовую, юридическую и оперативную информации за последние полтора года. Подчеркивает, что указанное требование само по себе невозможно и создает риск приостановления работы и деятельности целевых организаций».





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