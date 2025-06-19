Рихардс Колс: Я настоятельно потребовал ввести всеобъемлющие и строгие санкции против режима в Грузии

19.06.2025 15:25





Европейский парламент требует освобождения журналиста Мзии Амаглобели, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европейского парламента Рихардс Колс.



«Только что Европейский парламент принял резолюцию о свободе медии в Грузии. Как главный переговорщик по указанной резолюции от группы «Консерваторов и реформистов», я настоятельно потребовал ввести всеобъемлющие и строгие санкции против режима, который подавляет демократию в Грузии. Европейский парламент потребовал освобождения журналиста Мзии Амаглобели, окончания репрессий против независимой медии, отмены законов «об иноагентах» и восстановления грузинской демократии», - пишет Колс.



Напомним, что сегодня Европейский парламент принял резолюцию - «Свобода медии в Грузии, особенно дело Мзии Амаглобели».





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