Кавелашвили встретился с послами в США и Венгрии, а также с постпредом Грузии при Совете Европы

19.06.2025 16:51





Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с недавно назначенными Чрезвычайными и Полномочными послами Грузии в США и Венгрии, а также с новым Постоянным представителем Грузии при Совете Европы. Информацию распространяет администрация президента.



По данным администрации, Михаил Кавелашвили поздравил дипломатов с назначениями и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.



«Тамар Талиашвили и Николоз Лалиашвили назначены чрезвычайными и полномочными послами Грузии в США и Венгрии, а Хатия Цилосани назначена новым постоянным представителем Грузии при Совете Европы. Встреча прошла в Президентском дворце», — говорится в сообщении администрации президента.







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