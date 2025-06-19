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Кавелашвили встретился с послами в США и Венгрии, а также с постпредом Грузии при Совете Европы


19.06.2025   16:51


Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с недавно назначенными Чрезвычайными и Полномочными послами Грузии в США и Венгрии, а также с новым Постоянным представителем Грузии при Совете Европы. Информацию распространяет администрация президента.

По данным администрации, Михаил Кавелашвили поздравил дипломатов с назначениями и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

«Тамар Талиашвили и Николоз Лалиашвили назначены чрезвычайными и полномочными послами Грузии в США и Венгрии, а Хатия Цилосани назначена новым постоянным представителем Грузии при Совете Европы. Встреча прошла в Президентском дворце», — говорится в сообщении администрации президента.


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