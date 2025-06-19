Вольский: Резолюция ЕС не основана на честной информации

19.06.2025 19:33





«Резолюция ЕС не основана на честной информации, они черпают информацию из собственных источников — от неправительственных организаций и некоторых политических партий, которые также вовлечены в план по радикализации процессов», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, справедливый вывод относительно коррупции или фальсификации выборов следует искать в документе БДИПЧ/ОБСЕ, в котором ничего подобного не говорится.



По словам Вольского, самое главное, что выборы, которые проводятся в электронном виде, не могут быть сфальсифицированы.



«Мы рассмотрели заявления сторонников некоторых радикальных оппозиционных партий. Заместителем министра иностранных дел Польши был назначен человек, который в свое время писал со скрытой, антигрузинской позиции, что, оказывается, здесь невозможны мошенничества, что «Грузинская мечта» на самом деле победила, но было насилие, давление, издевательства над людьми, которые подвергались так называемым «концентрированным» на биржах, некоторым молодым людям сомнительного происхождения. Больше ничего не было сказано. Что касается Мзии Амаглобели, то совершено конкретное преступление, за которое в любом демократическом обществе предусмотрено достаточно суровое наказание», — заявил Гия Вольский.





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