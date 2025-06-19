До полусотни грузинских НПО отказались выполнять требования закона об иноагентах

19.06.2025 19:36





До полусотни грузинских неправительственных организаций заявили, что отказываются исполнять требования закона о регистрации иностранных агентов, вступившего в силу в конце мая.



«Мы не живем и не будем жить по российским правилам», — говорится в совместном заявлении. Подписи под ним поставили НПО, работающие в сфере прав человека, борьбы с коррупцией, образования, защиты женщин и поддержки уязвимых групп.



Поводом для заявления стали действия Антикоррупционного бюро — структуры, ответственной за исполнение закона. В последние дни оно через суд потребовало от ряда НПО предоставить подробную информацию о проектах, реализованных на иностранное финансирование: цели мероприятий, список участников и «бенефициаров», включая личные данные.



Под требования попали, например, «Академия будущего», которая проводит образовательные программы для молодежи, и правозащитная организация «Сапари», оказывающая помощь женщинам, пережившим насилие.



НПО расценивают требования как незаконные и политически мотивированные. «Запрос Антикоррупционного бюро не имеет ни правовой основы, ни законного интереса», — подчеркивается в заявлении. — «Это механизм политического возмездия, направленный на подавление критического мнения».



По словам авторов обращения, государство требует данные, содержащие чувствительную личную информацию — в том числе о женщинах, детях, жертвах насилия, представителях меньшинств и социально уязвимых группах.



«Мы четко и единогласно заявляем — никто не будет одинок в этой борьбе. Это идеологическое и институциональное преследование гражданского общества является прямой копией российской модели. Мы не отдадим будущее Грузии — ни режиму Иванишвили, ни суду Мурусидзе, ни авторитарной системе Путина и Лукашенко. Мы боремся вместе — друг за друга, за наших бенефициаров и за свободную Грузию», — заявили НПО.



Принятый грузинским парламентом закон о регистрации иностранных агентов, по заявлению властей, является аналогом американского FARA. Он пришел на смену менее жесткому «закону о прозрачности иностранного влияния», признанному неэффективным. Новый документ вводит уголовную ответственность — до пяти лет тюремного заключения — и распространяется как на организации, так и на физических лиц.



В Европейском союзе сочли закон «серьезным шагом назад для демократии» в Грузии. По мнению Брюсселя, он, как и другие репрессивные меры последних месяцев, ограничивает права и свободы, подавляет инакомыслие и угрожает будущему страны как свободного и демократического государства.





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