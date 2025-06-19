Европарламент создал рабочую группу для проверки финансирования НПО из средств ЕС

19.06.2025 19:37





Европейский парламент (ЕП) сегодня утвердил создание рабочей группы для расследования использования грантов Евросоюза неправительственными организациями (НПО). Об этом пишет Politico.



За создание рабочей группы проголосовали 324 депутата из 436, 25 выступили против, а 87 воздержались. Основными сторонниками инициативы выступили Европейская народная партия (EPP), группа Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) и крайне правая партия «Патриоты Европы» (PfE). Против высказались центристские и левые силы — социал-демократы, либералы, «зеленые» и «левая» фракция.



Рабочая группа займется проверкой грантовых контрактов Еврокомиссии (ЕК) с НПО и оценит прозрачность использования выделенных средств. В прошлом правые неоднократно выражали обеспокоенность тем, что финансирование служит лоббированию интересов ЕК – например, ужесточению норм в сферах экологии и здравоохранения.



Politico называет создание органа «победой правых политических групп». По мнению издания, этот шаг свидетельствует о нарастании политического давления на НПО в Европарламенте и росте влияния правых и крайне правых сил в парламентских структурах ЕС.





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