В ICAO подтвердили поддержку Грузии в вопросе сухумского аэропорта — министерство

19.06.2025 19:38





В рамках авиасалона International Paris Air Show 2025 в Париже заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и представители грузинских авиационных властей встретились с генеральным секретарём Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуаном Карлосом Салазаром.



По информации пресс-службы грузинского ведомства, одной из главных тем встречи стало «незаконное введение в эксплуатацию сухумского аэропорта и начало воздушного сообщения в оккупированном регионе – Абхазии».



Квривишвили выразила благодарность ICAO за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и «выразила надежду, что организация продолжит принимать необходимые меры для недопущения международного воздушного сообщения из оккупированного региона».



«Со своей стороны представители Международной организации гражданской авиации (ICAO) вновь подчеркнули, что организация, как структура ООН, поддерживает позицию международного сообщества и однозначно признаёт суверенитет Грузии. Было отмечено, что ICAO не присваивала сухумскому аэропорту четырёхзначный код местоположения, и его присвоение возможно только по ходатайству уполномоченного авиационного органа. Также было указано, что, поскольку сухумский аэропорт расположен в оккупированном регионе (Абхазии), а авиационные власти Грузии лишены возможности осуществлять контроль за безопасностью полётов и авиационной безопасностью, по запросу грузинской стороны ICAO отозвала код местоположения для сухумского аэропорта», — говорится в пресс-релизе Минэкономики Грузии.



Напомним, что полёты в Сухумский аэропорт из России начались 1 мая. Постепенно число рейсов из Москвы и других городов увеличивается. Полёты выполняют авиакомпании, находящиеся в «чёрном списке» Европейского союза, который, как и грузинские власти, осудил возобновление авиасообщения.





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