Глава Антикоррупционного бюро встретился с руководителем АМЮГ

19.06.2025 20:37





Глава «Антикоррупционного бюро» Ражден Купрашвили встретился с председателем «Ассоциации адвокатов Грузии» (АМЮГ) Давидом Асатиани и другими представителями ассоциации. Указанную информацию распространяет Антикоррупционное бюро.



По сведениям ведомства, на встрече речь шла об органическом Законе Грузии «О политических объединениях граждан», Законах Грузии - «Акт регистрации иностранных агентов» и «О грантах», механизмах их исполнения и связанных с ними вопросах.



«На встрече глава бюро выслушал рекомендации председателя «Ассоциации адвокатов Грузии» и отметил, что подобный диалог и обмен опытом очень важны для рабочего процесса. Также в очередной раз было разъяснено, что в процессе работы бюро, параллельно с верховенством закона, особо важным является защита конституционных интересов граждан Грузии. Ражден Купрашвили в очередной раз зафиксировал, что информация, которую истребует бюро, связана только лишь с попыткой разобраться в целевом направлении деятельности конкретных организаций, которые получают гранты и имеют политическую активность, и охватывает только изучения активностей, имеющих место в рамках финансирования», - говорится в заявлении бюро.





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