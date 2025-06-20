Хазарадзе: Нас преследуют уже 5 лет - — Бидзина жаждет нас поймать

20.06.2025 10:31





20 июня состоится судебный процесс в Тбилисском городском суде над лидерами коалиции «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по факту неявки в спорную временную парламентскую следственную комиссию. В связи с этим Мамука Хазарадзе на своей странице в Facebook написал:



«Сегодня 20 июня, исполнилось 6 лет с тех пор, как «Грузинская (российская) мечта» уступила кресло спикера парламента Грузии российскому депутату Гаврилову. Через несколько дней после этой даты я объявил о создании общественного движения, которое будет бороться за истинную свободу и независимость страны.



С тех пор произошло многое — «Мечта» захватила власть на выборах 2020, 2021, 2024 годов, сорвала проект века порта Анаклия, который должен был принять первое судно в 2020 году, разорвала стратегическое партнерство с США, отказалась от статьи 78 Конституции и евроинтеграции. Страна обеднела, иностранные инвестиции практически иссякли, эмиграция увеличилась, но вместо этого открыла двери иностранцам без визы, с правом дальнейшего проживания.



Рождаемость и темпы прироста населения находятся на историческом минимуме! Она присоединила к России почти всю экономику, убила перспективы молодых людей оставаться и работать в своей стране! Она посадила в тюрьмы многочисленных политзаключенных, разогнала и изуродовал сотни молодых людей! Наложила цензуру на свободу слова и посадила в тюрьму политических лидеров!



Сегодня суд надо мной и Бадри. Нас преследуют уже 5 лет — Бидзина жаждет нас поймать. Вчера меня вызвали в так называемую комиссию с новыми обвинениями, якобы под предлогом расследования действий против родины. Вот что смеет говорить человек, те люди, которые почти полностью сдали 80% страны русским, а 20% уже давно физически оккупированы! Так вот, я скажу Бидзине Иванишвили одно – какое бы решение вы ни объявили через своих рабски послушным судей, эта борьба с вашей предательской политикой будет продолжаться так же, как борьба с деоккупацией страны была со свободным и свободным народом!



Счастье в жизни – это борьба за идею, если эта идея за свободу вашей страны, то вы на правильном месте и счастливы! Да, я счастлив, что стоял здесь и всегда буду стоять! Когда я вспоминаю об этом, меня переполняет радость! Борьба с вашим коррумпированным правительством не прекратится ни на секунду. У этой страны другая перспектива, другое будущее! Борьба будет до конца, помните об этом!», — написал Хазарадзе в социальной сети.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





