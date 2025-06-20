В ЕС и США обвинили ГМ в преследовании НПО с законом об иноагентах

20.06.2025 10:32





Острая критика в адрес «Грузинской мечты» прозвучала в Европе и США после начала применения спорного закона о регистрации иностранных агентов в отношении крупнейших НПО страны.



Депутат Европарламента из Франции Натали Луазо заявила, что «Грузинская мечта» превращает страну «в сталинский режим». Так она прокомментировала сообщение Transparency International Georgia о том, что поводом для применения закона в конкретно их случае стали заявления главы организации Эки Гигаури, сделанные а стенах Европарламента.



«То есть выступление в Европейском парламенте, когда ваша страна является кандидатом на вступление в ЕС, представляет для вас проблему? «Грузинская мечта» превращает Грузию в сталинский режим», — написала Луазо в соцсети Х.







Американские конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, продолжающий называть Саломе Зурабишвили «единственным легитимным президентом Грузии», цвязал применение закона с усилением влияния Китая в стране.



«Антиамериканский лидер «Грузинской мечты» Иванишвили через свою марионетку Раждена Купрашвили извратил антикоррупционное бюро страны, чтобы расправиться с проамерикански настроенными грузинами Нино Евгенидзе, Экой Гигаури, Мариам Капанадзе, Кети Хуцишвили и Баией Патарая. Он делает все возможное, чтобы запретить Америку и обеспечить господство Китая в стране», — заявил Уилсон в Х, упомянов руководителей всех НПО, попавших под проверки.



Ему вторил сенатор-демократ Джим Риш, глава сенатского комитета по иностранным делам. Риш считает, что «Грузинская мечта» совершила «тревожный разворот в сторону Китая и России», отказавшись от ценностей, на которых основывались отношения Грузии и США.



«Принятие правительством «Грузинской мечты» драконовских законов и использование системы правосудия против своих политических оппонентов совершенно неприемлемо. Правительство совершает огромную ошибку, отдаляя страну от будущего, которого желает ее народ, и приближая ее к однопартийному тоталитарному государству», — написал Риш в соцсети.



Антикоррупционное бюро — структура, ответственная за исполнение закона о регистрации иноагентов — через суд потребовала от примерно десятка НПО предоставить подробную документацию о проектах, реализованных на иностранное финансирование: счет-фактуры, графики платежей, цели мероприятий, список их участников и «бенефициаров», включая личные данные.



Под проверки попали организации, работающие в сфере прав человека, борьбы с коррупцией, образования, защиты женщин и поддержки уязвимых групп. В НПО называют запрос «незаконным», указывая, что государство требует данные, содержащие чувствительную личную информацию — в том числе о детях, жертвах насилия и представителях. По этой причине они не намерены исполнять предписания. НПО считают, что власти используют закон как «механизм политического возмездия, направленный на подавление критического мнения».



В Антикоррупционном бюро настаивают, что запрашиваемая информация не представляет личной и профессиональной тайны, а их действия соответствуют закону.





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