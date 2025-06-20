«Грузинская мечта» пытается обвинить посла Германии в «ночи Гаврилова»

20.06.2025 10:43





Правящая партия «Грузинская мечта» выясняет, какую роль сыграл экс-посол Германии Хуберт Книрш в «ночи Гаврилова» — разгоне протестной акции в Тбилиси 20 июня 2019 года.



С этой целью в четверг временная парламентская комиссия под руководством Теи Цулукиани опросила Георгия Чоладзе – он был главой аппарата премьера Мамуки Бахтадзе.



Чоладзе сказал, что во время разгона Книрш находился в здании парламента вместе с тогдашним главой МВД Грузии Георгием Гахария. Сам Гахария на просьбу объяснить присутствие иностранными дипломата отшутился: «Он гулял по Руставели — мои его завели». Тем не менее, Чоладзе не смог вспомнить, давал ли Книрш какие-либо поручения главе МВД.



«Он просто сидел, наблюдал за ситуацией. Никто ему не переводил. Я разговаривал с ним. Он иногда спрашивал: «Что происходит?», «Какая ситуация?». Он не интересовался, сколько там людей и какие спецсредства. Просто один человек, который не понимает грузинский, сидел и смотрел», – сказал чиновник.



Он также припомнил, что Гахария «блестяще» знает немецкий и периодически «коммуницировал» с послом на этом языке. «О чем говорили, не знаю», – отметил он.



Цулукиани, в свою очередь, сказала, что вполне допускает «какое-то неправильное поручение» со стороны посла, поскольку у нее самой с Книршем происходили «тяжелые разговоры, которые были совсем не дипломатичными». Посол якобы даже давал ей указания, когда та была министром культуры, но Цулукиани их не выполняла.



«Так, почему же исключено, что такой персонаж дал какое-то неправильное указание такого типа и Гахария?» — заявила она.



Подобные заявления вписываются в новый нарратив правящей партии — о том, что перешедший в оппозицию Гахария действовал по указке иностранных сил будучи членом кабмина и даже пытался втянуть Грузию в войну.





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