IT Georgia: Иванишвили в конце 2024 года должен был заполнить декларацию об имуществе, но деклараций недоступна

20.06.2025 13:06





По информации организации «Международная прозрачность – Грузия», декларация об имуществе почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили на сайте деклараций недоступна.



Как указано в информации, распространенной организацией, это обязательство возникло у Бидзины Иванишвили из-за короткого пребывания в качестве депутата после парламентских выборов 2024 года.



По данным организации, в отличие от Бидзины Иванишвили, на сайте деклараций можно найти декларацию Ираклия Гарибашвили, который, подобно Иванишвили, был обязан зарегистрировать имущество из-за недолгого пребывания депутатом.



«Олигарх Бидзина Иванишвили должен был заполнить декларацию об имуществе в конце 2024 года. Это обязательство возникло у него в связи с тем, что в течение короткого времени после выборов он формально являлся членом парламента. Документ на веб-сайте деклараций не найден. Антикоррупционное бюро не предоставило его нам и в результате публичного запроса информации.



Для сравнения, декларация Ираклия Гарибашвили, который также был формально членом парламента в течение короткого времени, на сайте доступна. Есть вероятность и того, что олигарх Иванишвили вообще не заполнял декларацию.



Ражден Купрашвили, который взял на себя роль исполнителя репрессий гражданского общества, незаконно запрашивает у правозащитных организаций персональные данные граждан, находящихся под их защитой, в то время как с заказчика этих репрессий Иванишвили снимает четко прописанную законом обязанность декларировать имущество и связи и делать эту информацию публичной», - говорится в информации.





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