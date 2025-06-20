Шарашидзе: Если кто-то и несет ответственность за события 20 июня, так это Ираклий Кобахидзе

20.06.2025 13:19





«20 июня, в том числе согласно решению Страсбургского суда, — это попытка штурма высшего государственного института, ответственность за которую лежит на тех безответственных политических партиях, которые были основными организаторами этого штурма», — заявил член политсовета партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, если кто-то и несёт ответственность за события 20 июня, то это Ираклий Кобахидзе и те безответственные политические партии, которые осуществляли штурм законодательного органа.



«20 июня — это день, когда так называемый нынешний премьер-министр, господин Кобахидзе, пригласил Гаврилова в Грузию и с большим почётом усадил его в кресло председателя парламента. Напомним нашим гражданам, что 20 июня, в том числе по решению Страсбургского суда, была попытка штурма высшего государственного института, за которую несут ответственность те безответственные политические партии, которые были главными организаторами этого штурма. Страсбургский суд подтвердил, что это был штурм, и подтвердил, что отражение этого штурма и защита высшего государственного органа были необходимостью, в том числе с применением пропорциональных мер, которые должно было принять Министерство внутренних дел.



Если говорить об ответственности за 20 июня, то, с одной стороны, это господин Кобахидзе, который пригласил Гаврилова в Грузию, а с другой — те безответственные политические партии, которые осуществляли штурм парламента. Если вы говорите об ответственности, в первую очередь говорите о «нацах» и «коцах». Георгий Гахария был министром внутренних дел, и он обязан был защитить государственные институты от штурма», — заявил Георгий Шарашидзе.





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