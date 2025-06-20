Кобахидзе встретился с новыми послами в США и Венгрии, а также с новым постпредом Грузии в Совете Европы

20.06.2025 13:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новыми послами страны в США и Венгрии, а также с новым постоянным представителем Грузии в Совете Европы.



Об этом сообщает правительство Грузии.



На пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в США назначена Тамар Талиашвили, в Венгрии — Николоз Лалиашвили, а постоянным представителем Грузии в Совете Европы — Хатия Цилосани.



«На встрече, состоявшейся в администрации правительства, премьер-министр поздравил дипломатов с началом их миссии и пожелал им успехов.



Тамар Талиашвили обладает многолетним опытом дипломатической службы, работы в государственном секторе и академической деятельности. С 2022 года до настоящего времени она занимала пост постоянного представителя Грузии при Совете Европы. Ей присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника. Также Тамар Талиашвили была членом парламента Грузии и тбилисского Сакребуло (городского собрания).



Николоз Лалиашвили ранее занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Казахстан. Он имеет многолетний опыт работы в государственном секторе, в том числе в Министерстве обороны Грузии и Совете безопасности, а также был депутатом парламента.



Хатия Цилосани была депутатом парламента Грузии и имеет опыт работы в международных организациях. В разные годы она занимала руководящие должности в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, в том числе была заместителем министра», — говорится в информации правительства.





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