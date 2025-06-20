Антикоррупционное бюро начало расследование деятельности Фонда развития медиа

20.06.2025 13:54





Фонд развития медиа (MDF) сообщает о начале расследования деятельности организации со стороны Антикоррупционного бюро. НПО пишет в социальной сети, что будет использовать все правовые механизмы для обжалования решения и «ограничения применения репрессивного законодательства».



«Сегодня, 19 июня, Фонд развития медиа получил постановление суда, в котором сообщается, что Антикоррупционное бюро начало расследование деятельности нашей организации. Учитывая отсутствие законных оснований для дела и раскрытия персональных данных на основании имеющихся у нас документов, мы будем использовать все правовые механизмы для обжалования этого решения и ограничения применения репрессивного законодательства.



Мы будем постоянно информировать общественность о продолжающемся правовом споре, а также о практике применения международных инструментов.



Спасибо всем, кто поддерживает нас в этой борьбе», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

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