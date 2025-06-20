Член ЕНД: лидеров оппозиции, скорее всего, ждет та же участь, что и Джапаридзе, Мелия и Гварамия

20.06.2025 13:57





«Лидеров оппозиции, скорее всего, ждет та же участь, что и Зуру Гирчи Джапаридзе, Нику Мелия и Нику Гварамия», заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе, комментируя продолжающиеся судебные разбирательства, связанные с неявкой лидеров оппозиции в спорную временную следственную комиссию парламента.



«Весь этот процесс – фарс. Он устарел как с точки зрения законодательства, так и морально-этической. Поэтому выплата этой дани – в виде залога, а потом вынесение различных приговоров, основана на правовом абсурде.



В судебной системе есть так называемые судьи-палачи, которые делают все, что им скажут. Они не сами принимают эти решения. Судья [Ираклий Швангирадзе], которого облил водой Ника Мелия – это не судья, не суд…



Когда тебя называют судьей, на тебе надета мантия, и ты не подчиняешься своей совести, внутреннему настрою, доказательствам, а полностью зависишь от того, какой «месседж» тебе придет либо от прокуратуры, либо от «клана» Левана Мурусидзе, такой судья как минимум заслуживает, чтобы его облили водой…



«Грузинская мечта» официально признала, что во время их пребывания у власти была оккупирована конкретная территория, что они ранее отрицали. Теперь они сами говорят о том, что стало причиной этой оккупации, бывшие и нынешние премьер-министры соревнуются друг с другом. По моему мнению, это тоже позорно. Показания и беготня нынешних/бывших генералов в прокуратуру, которые были задействованы в этом процессе, для меня это тоже тошнотворно.



Что касается эпизода с Чорчана, то до 2012 года, во время «Национального движения», на линии оккупации было гораздо больше сотрудников правоохранительных органов и было гораздо меньше случаев похищения людей с линии оккупации…



Я думаю, что «Грузинская мечта» не имеет морального права говорить об эпизоде ​​с Чорчана, но я бы услышал гораздо более четкие ответы от Георгия Гахария по этому вопросу. Я думаю, что это не причина его политического преследования, это оправдание. Использовать это оправдание безнравственно. Сегодня 20 июня, и невозможно не говорить о Георгие Гахария и не упоминать эту дату. Я считаю, что в условиях справедливого суда 20 июня должно быть повторно расследовано. Поэтому манипулирование этой темой со стороны «Грузинской мечты» и Георгия Гахария наносит ущерб государственным интересам.



Интересно, совершит ли Георгий Гахария ту же ошибку (явится ли в следственную комиссию), что и в первый раз. Если бы я был Георгием Гахария, я бы не пошел на этот компромисс даже в первый раз, но интересно посмотреть, какое решение примет Георгий Гахария. Рациональное мышление требует, чтобы Георгий Гахария», — отметил Саникидзе.





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