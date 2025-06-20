Япония просит власти Грузии ограничить доступ своих граждан к онлайн-казино

20.06.2025 14:16





Япония обратилась к правительству Грузии с просьбой ограничить доступ японских граждан к онлайн-казино, лицензированным на её территории. Это часть масштабной кампании Токио по борьбе с нелегальными азартными играми в интернете.



Позиция грузинских властей по данному вопросу пока неизвестна.



Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве, аналогичные запросы были направлены ещё семи странам и территориям: Канаде, Коста-Рике, Мальте, острову Анжуан (Коморы), Кюрасао (в составе Королевства Нидерландов), а также в британские заморские территории — Гибралтар и остров Мэн.



Хотя участие в азартных играх на зарубежных сайтах в Японии считается незаконным, власти заявляют, что только в 2024 году японские граждане потратили около 6,45 трлн иен (примерно 45 млрд долларов США) на международные спортивные ставки — это в пять раз больше, чем объём ставок на внутренних онлайн-платформах.



На фоне общественного резонанса, вызванного сообщениями об участии знаменитостей и профессиональных спортсменов в онлайн-казино, нижняя палата японского парламента в июне одобрила законопроект, ужесточающий правила борьбы с нелегальным онлайн-гемблингом.





В Японии по-прежнему запрещены почти все формы онлайн-азартных игр за исключением лотерей, а также ставок на скачки, мотогонки и гонки на катерах. Анализ 40 популярных онлайн-казино, доступных японским пользователям, показал, что все они лицензированы за рубежом, а около 70% — на Кюрасао.





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