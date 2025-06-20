Грузинская активистка задержана по уголовной статье

20.06.2025 14:54





В МВД Грузии сообщили о задержании активистки Нино Даташвили по обвинению в нападении на государственного служащего при исполнении служебных обязанностей в связи с инцидентом в Тбилисском городском суде.



Расследование ведется по статье 353 Уголовного кодекса Грузии.



9 мая в вестибюле Тбилисского городского суда произошла перепалка между Даташвили и представителями службы судебных приставов. Приставы призывали её покинуть место, где, по их словам, находиться было запрещено постановлением суда. После этого, как сообщают правоохранители, Даташвили их оскорбила.



На видеозаписи инцидента видно, как Нино Даташвили силой выводят из здания суда несколько судебных приставов.



Уголовное обвинение, предъявленное активистке, предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Совершение этого деяния повторно, группой лиц, в присутствии несовершеннолетнего наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до шести лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





