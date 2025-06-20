Amnesty International оценивает запрос данных у НПО в Грузии «эскалацией репрессий»

20.06.2025 15:35





Международная правозащитная организация Amnesty International отреагировала на решение суда, разрешившего Антикоррупционному бюро Грузии запросить у пяти крупнейших НПО страны подробную информацию о реализуемых проектах, финансируемых из-за рубежа.



В Amnesty расценивают это, как «новый виток давления на гражданское общество» и «использование системы правосудия для преследования правозащитников и независимых НПО».



«Этот приказ — еще один пример эскалации репрессий властей в отношении прав на свободу слова и объединений в Грузии», — заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



Речь идет о постановлении Тбилисского городского суда от 12 июня, согласно которому организации Transparency International Georgia, «Сапари», Фонд гражданского общества», Центр исследований экономической политики и «Аадемия будущего» обязаны предоставить отчеты по грантам, мероприятиям, участникам программ и другой административной документации с 1 января 2024 года.



Сами НПО заявляют, что не могут выполнить запрос, поскольку он затрагивает чувствительные персональные данные — в частности, жертв насилия, детей и представителей уязвимых групп. Amnesty поддержала эту позицию, назвав требования «вопиющим нарушением прав на неприкосновенность частной жизни» и «несоразмерным государственным контролем».



При этом Антикоррупционное бюро утверждает, что действует строго в рамках закона, а запрашиваемая информация не содержит сведений, относящихся к личной или профессиональной тайне. Ведомство ссылается на недавние поправки к Закону о грантах, Закону о политических объединениях граждан и антикоррупционному законодательству.



В Amnesty считают эти изменения частью более широкой кампании правящей партии «Грузинская мечта», направленной на ограничение свободы объединений и выражения мнений. Организации, оказавшиеся в центре спора, уже пообещали оспорить требования в суде.



Источник: Новости - Грузия

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