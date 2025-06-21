Президент Венгрии представил посла Грузии к государственной награде «Крест Командора ордена Заслуг Венгрии»

21.06.2025 12:46





Решением президента Венгрии Тамаша Шуйока, чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили представлена к государственной награде Венгрии — «Крест Командора ордена Заслуг Венгрии».



По сообщению МИД Грузии, официальная церемония награждения прошла в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.



Послу Грузии награду вручила государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Богларка Илеш.



Тамар Лилуашвили поблагодарила венгерское правительство за почетную награду и за твердую поддержку Грузии.







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