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Президент Венгрии представил посла Грузии к государственной награде «Крест Командора ордена Заслуг Венгрии»
21.06.2025 12:46
Решением президента Венгрии Тамаша Шуйока, чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили представлена к государственной награде Венгрии — «Крест Командора ордена Заслуг Венгрии».
По сообщению МИД Грузии, официальная церемония награждения прошла в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.
Послу Грузии награду вручила государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Богларка Илеш.
Тамар Лилуашвили поблагодарила венгерское правительство за почетную награду и за твердую поддержку Грузии.
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