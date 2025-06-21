Герчинский: Членство в европейской семье – это возможность, а не обязательство

21.06.2025 15:09





Европейская интеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может на долгое время исторический шанс по членству в Евросоюзе, более того, грузинская демократия вновь находится под угрозой - Членство в европейской семье – это возможность, а не обязательство,- указанное заявление в Батуми в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню Европы, сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, если Грузия вернется на путь демократического развития, Евросоюз готов снова помочь ей во вступлении.



«У Грузии и Евросоюза долгая история успешного партнерства. Эти взаимоотношения принесли много благ грузинскому населению, посмотрите вокруг, посмотрите, сколько сделал Евросоюз в ваших селах и городах.



В 2023 году Евросоюз открыл для Грузии двери европейской семьи, и она стала страной-кандидатом на членство, этот исторический момент мы отпраздновали вместе. Сегодня же европейская интеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может на долгое время исторический шанс по членству в Евросоюзе, более того, грузинская демократия вновь находится под угрозой. Членство в европейской семье – это возможность, а не обязательство, оно основано на суверенном выборе народа и государства. Реальность – это то, что членство в Евросоюзе означает мир и благополучие! Уважение к истории, культуре и традициям наших стран, поэтому мы вместе!



Если Грузия вернется на путь демократического развития, мы готовы к совместной работе по вступлению Грузии в Евросоюз. Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии.



Сегодня с надежной на лучшее будущее вместе отметим то, что нас объединяет, вперед, Грузия! Вперед!»,- заявил Герчинский.





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