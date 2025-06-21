МВД провело в Батуми мероприятие по случаю открытия морского туристического сезона

21.06.2025 18:24





Аджария встречает морской туристический сезон обновленными туристическими продуктами и услугами, – об этом заявил председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили на мероприятии МВД, проведенном в Батуми по случаю открытия морского туристического сезона.



Председатель правительства Аджарии обратился к собравшимся и отметил, что в регионе есть ожидания успешного туристического сезона. По его словам, увеличивается число посетителей и доходы от туризма, что в условиях стабильности и мирной среды обеспечивает двузначный экономический рост.



«Аджария встречает сезон морского туризма с обновленными туристическими продуктами и сервисами. Мы поэтапно откроем много новых туристических объектов. При этом охрана общественного порядка и здоровья имеет важнейшее значение. Я хотел бы поблагодарить МВД за то, что полиция и спасательные силы в туристический сезон работают в особом режиме и заботятся о безопасности как местных жителей, так и туристов», — сказал Сулхан Тамазашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





